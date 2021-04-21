В исполкоме Тукаевского района покинул пост первый замруководителя Фарит Загрутдинов
Заместитель руководителя исполкома Тукаевского района РТ по экономике Фарит Загрутдинов покинул свой пост. Администрация объявила о конкурсе на замещение должности c 22 апреля 2021 года.
Загрутдинов может занять пост председателя финансово-бюджетной палаты Тукаевского района, пишет издание chelny-biz.ru.
Напомним, в марте в исполкоме Тукаевского района РТ объявили об открытой вакансии председателя финансово-бюджетной палаты. С 29 октября 2012 года эту должность занимала Ляйсан Хузягалеева.
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