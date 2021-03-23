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В исполкоме Тукаевского района РТ ищут нового председателя финансово-бюджетной палаты

11:06, 23.03.2021
В исполкоме Тукаевского района РТ ищут нового председателя финансово-бюджетной палаты
Фото: ru.m.wikipedia.org/Женя Павлов

В исполнительном комитете Тукаевского района РТ объявили об открытой вакансии председателя финансово-бюджетной палаты. Прием заявок от кандидатов начался 19 марта и продлится до 7 апреля.

Претенденты на должность председателя финансово-бюджетной палаты Тукаевского района РТ должны иметь высшее профильное образование, стаж муниципальной службы на главных (ведущих) должностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

С 29 октября 2012 года должность председателя финансово-бюджетной палаты Тукаевского района занимала Ляйсан Хузягалеева, пишет издание Сhelny-biz.ru

В октябре 2020 года решением Совета Тукаевского района руководителем исполкома муниципалитета назначили Айрата Хабибуллина.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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