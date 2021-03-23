В исполкоме Тукаевского района РТ ищут нового председателя финансово-бюджетной палаты
В исполнительном комитете Тукаевского района РТ объявили об открытой вакансии председателя финансово-бюджетной палаты. Прием заявок от кандидатов начался 19 марта и продлится до 7 апреля.
Претенденты на должность председателя финансово-бюджетной палаты Тукаевского района РТ должны иметь высшее профильное образование, стаж муниципальной службы на главных (ведущих) должностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.
С 29 октября 2012 года должность председателя финансово-бюджетной палаты Тукаевского района занимала Ляйсан Хузягалеева, пишет издание Сhelny-biz.ru
В октябре 2020 года решением Совета Тукаевского района руководителем исполкома муниципалитета назначили Айрата Хабибуллина.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым