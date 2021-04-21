В Банке ЗЕНИТ ежемесячный объем операций через СБП превысил 1 млрд рублей

В Банке ЗЕНИТ объем операций, проведенный в марте 2021 года через СБП, составил 1,07 млрд рублей, что на 17% больше показателей февраля. Всего за 3 месяца 2021 года клиенты совершили 495 тыс. денежных перечислений на сумму 2,8 млрд рублей. Средний чек — 5 676 рублей.

В первом квартале 2021 года темп роста входящих операций был выше исходящих. Так, в марте объем поступивших денежных средств увеличился по сравнению с январем на 56%, в то время как объем перечисленных в другие банки за тот же период вырос только на 31%. При этом количество входящих операций выросло на 69% против 61% исходящих. Средний чек переводов практически одинаковый и составляет свыше 5 тыс. рублей.

«В Банке ЗЕНИТ ежемесячно увеличивается объем денежных переводов частных лиц через СБП. Такие показатели говорят о росте числа пользователей мобильного приложения «Зенит Онлайн» и доверии клиентов к сервису», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Система быстрых платежей была запущена в мобильном приложении «Зенит Онлайн» 28 января 2020 года. Лимит на одну операцию составляет до 350 тыс. рублей в зависимости от тарифного плана. Для перевода денежных средств клиентам необходимо указать номер телефона получателя, выбрать банк и счет списания, указать сумму. Чтобы избежать ошибок, система дополнительно предложит проверить имя, отчество и первую букву фамилии получателя. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд. Сейчас к СБП подключено более 200 банков.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»