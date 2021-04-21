«Аплодирую стоя». Тренер «Рубина» Слуцкий поддержал отстранение Вилкова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил в поддержку главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца после отстранения судьи Михаила Вилкова от работы на всех футбольных соревнованиях.

«Полностью поддерживаю решение Ашота Хачатурянца об отстранении Вилкова. Вообще считаю, что наконец-то российским судейским корпусом серьезно занялись. Поддерживаю, аплодирую стоя.

Считаю, что Хачатурянц своими делами доказывает, что он хочет реально изменить ту ситуацию, которая есть в нашем судейском корпусе. Поэтому со своей стороны и как человек, и как тренер, и как представитель клуба готов оказывать любую поддержку. Поддерживаю, симпатизирую и уверен, что только такие меры могут оздоровить ситуацию в нашем судействе», — сказал Слуцкий.

Напомним, несколько дней назад стало известно об отстранении Михаила Вилкова на неопределенный срок от судейства в любом футбольном соревновании. Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отметил, что при нем этот арбитр больше судить не будет.

После этого в поддержку главы судей РФС выступили «Рубин», «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и другие клубы РПЛ.

Несмотря на сокращение числа квалифицированных российских судей, РФС пока не планирует приглашать на матчи чемпионата России иностранных арбитров.

Ранее в одном из своих интервью Вилков заявил, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий испытывает неприязнь к футбольным судьям.