Арбитр Вилков заявил о нелюбви тренера «Рубина» Слуцкого к судьям

Российский арбитр РПЛ Михаил Вилков оценил высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после матча казанцев против «Краснодара». Та встреча завершилась судейским скандалом и отстранением судьи до конца 2020 года.

— Видели слова Слуцкого после той игры?

— Конкретно после этой игры нет, но знаю, что Леонид Викторович недолюбливает нашего брата. Может, у него исторически сложилась эта антипатия к судейству, к судьям, к конкретным людям, поэтому он так бурно реагирует.

— Поняли решение «Рубина» после той игры?

— Возможно, Леонид Викторович хотел насолить. Может, просто хотели привлечь внимание, — считает арбитр.

Михаил Вилков. Фото: fcufa.pro

Сразу после игры в Краснодаре представители «Рубина» подали протест на работу судейской бригады. В ходе расследования выяснилось, что Вилков соврал представителям комиссии. По итогам расследования КДК РФС отстранил арбитра от работы до конца 2020-го года.

Напомним, ранее Вилков также рассказал о случае в Грозном, где во время матча «Терек» — «Ахмат» судью назвали «продажным».

На этот раз «Рубин» уничтожил Вилков. А «Краснодару» нечего делать в Лиге чемпионов