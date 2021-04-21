МВД расширило систему «Паутина» в ЦФО для розыска автомобилей

МВД запустило на территории Центрального федерального округа (ЦФО) систему «Паутина». Разработка позволяет силовикам отслеживать угнанные и покинувшие место ДТП автомобили. Также система поможет обжаловать водителям штрафы.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу МВД, центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД в ЦФО переведены на новое программное обеспечение «Паутина». Раньше ее использовали только в Москве и Подмосковье. До конца 2021 года «Паутина» будет внедрена в большинстве субъектов России.

Благодаря сервису полицейские могут отследить путь автомобиля, который был угнан либо покинул место ДТП. Если раньше сотрудник мог получить из системы только фото автомобиля в момент нарушения ПДД, то теперь возможно отследить всю историю перемещения.

Ранее в Казани инспекторы ГИБДД задержали водителя, находящегося в федеральном розыске.

Ольга Плешкова