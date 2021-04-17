В Казани инспекторы ГИБДД задержали водителя, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники ГИБДД Казани задержали водителя и пассажира за перевозку наркотиков, водитель находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Сообщается, что за 16 апреля задержано 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 3 водителя без прав вождения. В отделы полиции доставлены двое пьяных автолюбителей, а также водитель и пассажир за перевозку наркотиков. Выяснилось, что водитель находится в федеральном розыске.

За 16 апреля произошло 3 ДТП с пострадавшими (наезд на пешехода и два столкновения) и 76 с материальным ущербом.

Ранее сообщалось, что в соцсетях пользователи обсуждают погоню ГИБДД за мотоциклистом в Казани, которая вчера попала на видео.



Ольга Плешкова