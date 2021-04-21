В Татарстане остается подтопленным один низководный мост
По состоянию на 7.00 21 апреля низководный мост через реку Ик около села Тумутук Азнакаевского района остается подтопленным, сообщает МЧС по Татарстану.
Организовано жизнеобеспечение граждан, предусмотрены противопожарные мероприятия. По данным за 20 апреля, в Татарстане не было новых подтоплений.
Ранее сообщалось, что в Высокогорском районе Татарстана прокуратура взяла на контроль ход работ по восстановлению низководного моста через реку Солонку в Семиозерском сельском поселении. Ночью в поселке размыло единственный мост, по которому люди могли выехать в город за продуктами. Из-за паводка из берегов вышла река Солонка и затопила дорогу. По словам жителей, мост полностью ушел под воду.
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