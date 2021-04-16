В Высокогорском районе размыло мост: прокуратура контролирует ход восстановительных работ

Фото: прокуратура Татарстана

В Высокогорском районе Татарстана прокуратура взяла на контроль ход работ по восстановлению низководного моста через реку Солонку в Семиозерском сельском поселении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня ночью в поселке размыло единственный мост, по которому люди могли выехать в город за продуктами. Из-за паводка из берегов вышла река Солонка и затопила дорогу. По словам жителей, мост полностью ушел под воду.

Как прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Татарстана, на место подтопления выезжал представитель ведомства. Надзорное ведомство взяло на контроль ход работ по восстановлению низководного моста.

Ранее сообщалось, что прокуратура Высокогорского района проведет проверку после подтопления временного низководного моста, ведущего в Тимофеевку через реку Сулу. Там уровень перелива составил 30 см. Основной мост ремонтируется, и это не позволяет свободно и безопасно проехать на машинах в населенный пункт.



Ольга Плешкова