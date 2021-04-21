Главное к утру: Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе, Apple презентовала обновленные гаджеты
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро среды, 21 апреля:
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину в «любой точке украинского Донбасса, где идет война». По его словам, США, Франция, Германия, Великобритания, Турция, а также Совет
- Европы и НАТО поддерживают Украину и видят «мотивы России».
- В Набережных Челнах неизвестные повредили конструкцию с изображением русского художника Ивана Шишкина. Некоторые жители Челнов считают, что стела пострадала из-за сильного ветра, однако установщик конструкции уверяет, что конструкция прочная и ветроустойчивая.
- Компания Apple официально презентовала обновленную линейку гаджетов. Среди них iPhone 12, задняя панель и алюминиевая рамка которого выполнены в фиолетовом цвете. Смартфоны в новой расцветке поступят в продажу 30 апреля. Оформить предзаказ на новинку можно будет уже с 24 апреля.
- Также Apple презентовала пятое поколение планшетов iPad Pro. Устройство представлено с двумя вариантами диагоналей экрана — 11 и 12,9 дюйма. Стоимость первого оценивается от $800, второго — от $1 099.
- В Казани построят новую детскую больницу. Медучреждение расположится в Заречье. Решение о строительстве уже принято. Больница будет рассчитана на 300—400 мест.
- Роскомнадзор обратился к руководству соцсети Instagram с требованием незамедлительно снять ограничения на воспроизведение российского гимна. В ведомстве указали, что блокировка роликов с фрагментами российского гимна недопустима, так как он, как и другие символы государства, не входит в число объектов авторских прав.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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