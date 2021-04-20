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В Казани построят детскую больницу на 300 —400 мест

23:54, 20.04.2021
В Казани построят детскую больницу на 300 —400 мест
Фото: Олег Тихонов (архив)

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщил, что в Казани построят новую детскую больницу. Медучреждение расположится в Заречье.

Глава Минздрава РТ отметил, что решение о строительстве уже принято. Больница будет рассчитана на 300—400 мест.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Депутат Государственной думы от Татарстана Айрат Фаррахов обратил внимание, что строительство новой детской клиники в Казани необходимо, сообщают новости телеканала ГТРК «Татарстан».

В прошлом году сообщалось, что новую детскую многофункциональную больницу построят в Гавриловской роще в Казани.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан
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