В Казани построят детскую больницу на 300 —400 мест
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщил, что в Казани построят новую детскую больницу. Медучреждение расположится в Заречье.
Глава Минздрава РТ отметил, что решение о строительстве уже принято. Больница будет рассчитана на 300—400 мест.
Депутат Государственной думы от Татарстана Айрат Фаррахов обратил внимание, что строительство новой детской клиники в Казани необходимо, сообщают новости телеканала ГТРК «Татарстан».
В прошлом году сообщалось, что новую детскую многофункциональную больницу построят в Гавриловской роще в Казани.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым