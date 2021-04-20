Apple представил новое поколение планшетов iPad Pro

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Компания Apple презентовала пятое поколение планшетов iPad Pro. Новинку представили сегодня на весенней онлайн-презентации.



Новые iPad Pro работаю на процессе М1 и оснащены фронтальной 12-мегапиксельной камерой. Гаджеты поступят в продажу в мае, оформить предзаказ на них можно уже 30 апреля.

Устройства представлено с двумя вариантами диагоналей экрана — 11 и 12,9 дюймов. Стоимость первого оценивается от $800, второго — от $1 099.

Apple презентовала целую линейку новых гаджетов. Среди них iPhone 12 в фиолетовом цвете, умная метка AirTag, обновленная телевизионная приставка Apple TV 4K с процессором A12 Bionic и моноблок iMac на процессоре M1.

Татьяна Демина