Роскомнадзор требует от Instagram незамедлительно снять ограничения на воспроизведение гимна России

Роскомнадзор обратился к руководству соцсети Instagram с требованием незамедлительно снять ограничения на воспроизведение российского гимна. Соответствующее письмо направлено руководству компании Facebook Inc.

Instagram установил ограничения на видеоролики пользователей соцсети, которые содержат фрагменты гимна России, под мнимым предлогом нарушения авторских прав, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве указали, что блокировка роликов с фрагментами российского гимна недопустима, так как он, как и другие символы государства, не входит в число объектов авторских прав.

В Роскомнадзоре заявили, что систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего госсимволы РФ, оскорбляют граждан России. В ведомстве призвали соцсети «уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter из-за неудаления противоправной информации, после чего в ведомстве допустили, что подобная мера может быть применена и к другим соцсетям, в том числе к Instagram.



Татьяна Демина