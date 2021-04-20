Apple презентовал обновленную линейку гаджетов

Компания Apple официально презентовала обновленную линейку гаджетов. Среди них iPhone 12, задняя панель и алюминиевая рамка которого выполнены в фиолетовом цвете.

Смартфоны в новой расцветке поступят в продажу 30 апреля. Оформить предзаказ на новинку можно будет уже с 24 апреля, сообщил Apple на онлайн-мероприятии Spring Loaded.

Фото: apple.com

Также компания представила умную метку AirTag. С помощью гаджетов Apple пользователи смогут искать вещи с брелоком, в который внедрен чип U1. Стоимость одного брелока составит $29, комплекта из четырех меток — $99.



Фото: apple.com

На презентации Apple сообщил, что телевизионная приставка Apple TV 4K оснастили процессором A12 Bionic. Купить его можно будет уже во второй половине мая по цене $179 за версию с 32 Гб памяти. Пульт управления Apple TV Remote добавили кнопки включения и выключения телевизора.

Фото: apple.com

Apple представила также обновленный моноблок iMac на процессоре M1, на котором работают MacBook и Mac mini. Он представлен в серебристом, желтом, коралловом, красном, фиолетовом, зеленом и синем цветах. Стоимость новинки начинается с $1 299. Сделать предзаказ можно с 30 апреля.

Напомним, СМИ предполагали, что Apple презентует новые модели iPad Pro с обновленным экраном и более мощным процессором, трекеры AirTag, которые можно прикрепить к какому-либо предмету и в случае пропажи найти его с помощью технологии Find My.

Татьяна Демина