Глава Госкомитета РТ по туризму о турпотоке в 2021 году: «Прогнозы — дело неблагодарное»

Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов ответил на вопрос о том, какой ожидается турпоток в республику в этом году:

— Прогнозы — дело неблагодарное. Год покажет, каким будет результат. Мы по прошлому году увидели, что за 20-й год у нас снижение было практически в два раза туристического потока в Татарстан. В этом году мы, конечно, будем прикладывать все усилия для того, чтобы дойти хотя бы до уровня 2019 года. Наша задача — всем вместе работать над тем, чтобы в Татарстан приехало как можно больше туристов.

Фото: Олег Тихонов

Что касается грядущих майских праздников, то, по словам Иванова, уже сформировалась практически стопроцентная загрузка казанских отелей на этот период.

Недавно Казань вошла в список городов, куда россияне планируют отправиться на майские праздники. Согласно прогнозам специалистов, в 2021 году средняя загрузка отелей Казани на майские праздники составит от 70 до 90% с учетом пиковых дат. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 83,4%, то есть он возвращается на допандемийный уровень.