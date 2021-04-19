Рейтинговые агентства Moody's и Fitch оценили влияние санкции США на Россию

Ограничения на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ) при первичном размещении и риск их расширения могут повлиять на долгосрочную стратегию Минфина РФ. Однако России удастся справиться с негативными последствиями этих мер, считают эксперты Moody's.

Новые американские санкции будут больше ограничивать правительство России в гибкости финансирования и выборе вариантов бюджетной политики. Но серьезных проблем для страны это не создаст.

В рейтинговом агентстве Fitch считают, что ограничительные меры, которые объявил Вашингтон, затрагивают только первичный рынок ОФЗ, поэтому они не приведут к продажам облигаций американскими компаниями, пишет РБК.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, запрещают американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

В минувшую субботу Bloomberg сообщил, что США могут расширить санкции против России. Речь идет о возможных ограничениях на вторичном рынке в части сделок с рублевыми облигациями, выпущенными госбанками РФ.

Татьяна Леухина