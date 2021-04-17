СМИ сообщили, что США могут расширить санкции против России

Bloomberg сообщил, что США могут расширить санкции против России. Речь идет о возможных ограничениях на вторичном рынке в части сделок с рублевыми облигациями, выпущенными госбанками РФ.

Американские власти намерены ужесточить санкции, если Россия не прекратит хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США, пишет RT. На сегодняшний день в Белом доме анализируют, к чему привели ранее введенные ограничения.

Напомним, накануне президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что решил не заходить слишком далеко с санкциями. По его словам, Америка не намерена «запускать цикл эскалации и конфликта с Россией».

В этот же день Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, запрещают американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

В ответ на это МИД России опубликовал список американских чиновников, которым запретили въезжать в страну.

Татьяна Демина