В казанском поселке Константиновка обнаружили незаконную свалку объемом 5,7 тыс. куб. метров

В жилом массиве Константиновка Советского района Казани по улице Беркутова обнаружили несанкционированную свалку отходов строительных и ремонтных работ площадью 636 кв. метров и объемом 5 725 куб. метров. Высота складывания составила девять метров.

Специалисты центральной специализированной инспекции аналитического контроля Минэкологии Татасртана на месте скопления отходов отобрали пробы для определения класса опасности загрязняющих веществ. Их результаты анализов станут известны в течение 10 дней, сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: eco.tatarstan.ru

Собственника земельного участка, на котором обнаружили незаконную свалку, привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

Фото: eco.tatarstan.ru

Несанкционированное складирование отходов строительных и ремонтных работ в Константиновке обнаружили и в марте. По подсчетам специалистов Минэкологии РТ, на незаконную свалку завезли более 10 КАМАЗов мусора.

Татьяна Демина