Шаймиев о «Созвездии-Йолдызлык»: «Я до сих пор рад тому, что мы 20 лет назад додумались до его создания»

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В Казани сегодня стартовал суперфинал 21-го ежегодного открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык». Он посвящен Году родных языков и народного единства, сообщили в пресс-службе мероприятия.



Накануне старта суперфинала работу фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» оценил Государственный Советник РТ, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев. На церемонии вручения госнаград республики он назвал фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» уникальным и успешно реализуемым проектом.

Мероприятие проходило и в казанском Кремле. В нем также приняли участие ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД России Григорий Орджоникидзе и заместитель председателя Государственного совета РТ, исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова.

Церемония награждения началась с выступления юных артистов республиканского фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» — вокально-хореографического ансамбля «Мирас» из Заинска и Ильзиры Зариповой из Казани.

— Когда мы учреждали 20 лет тому назад фестиваль «Созвездие-Йолдызлык», то даже не предполагали, что этот проект будет настолько удачным. За прошедшие 20 лет были достигнуты огромные успехи. Сегодня в фестивальном движении задействованы не только дети, но и их родители, педагоги, проект пользуется общенародной поддержкой и никого не оставляет равнодушным. Я до сих пор рад тому, что мы 20 лет назад додумались до его создания, примеров в стране не было, — отметил Государственный Советник РТ.

Он поблагодарил за огромный вклад в развитие «Созвездия-Йолдызлык» заслуженного деятеля искусств Татарстана и Республики Крым, генерального продюсера фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрия Туманова, народную артистку РФ, заведующую кафедрой вокального искусства Казанской консерватории, председателя жюри фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Зилю Сунгатуллину, безвременно ушедшего из жизни депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, фонд которого много лет являлся генеральным спонсором фестиваля, и Григория Орджоникидзе за поддержку творчества татарстанских детей.



В этом году в фестивале участвуют не только коллективы из Татарстана, но и из Москвы, Перми, Нефтекамска, Южноуральска, Астрахани, Ижевска и даже из Израиля. Гала-концерт большого фестивального движения пройдет 22 апреля на сцене КСК КФУ «УНИКС». Заключительный гала-концерт, где станут известны имена обладателей Гран-при фестиваля, будет организован 6 мая в КРК «Пирамида».

