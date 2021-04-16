Володин раскритиковал повышение цен на отдых в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал рост цен на отдых в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Говорил об этом ранее, повторю и сейчас — необходимо сделать все, чтобы граждане нашей страны могли отдохнуть летом на Черном море, на Каспии и Балтике, на Камчатке и Кавказе, на Волге и Байкале, получив качественные услуги и, что важно, по доступной стоимости», написано в сообщении.

Также он отметил, что гостиничный бизнес отреагировал на закрытие границ с Турцией и Танзанией, повышением цен «причём для многих семей неподъёмным».

Володин заявил, что депутаты рассмотрят этот вопрос, а затем профильные комитеты могут направить в ФАС и Минэкономразвития для принятия мер.

Напомним, что Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин предупредил, что полную стоимость тура в Турцию не возвратят при его аннулировании. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции. Поскольку направление временно ограничено, есть две четкие рекомендации: либо перенос поездки, либо поиск альтернативного направления.

Алексей Нечаев