ФАС заинтересовалась данными о росте цен на рынке гостиничных услуг

Фото: Ринат Назметдинов

Федеральная антимонопольная служба России получила сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг в России и приняла данные в работу. Об этом заявили в ведомстве.

Ранее Совет Федерации поручил комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой РФ отслеживать ситуацию с ростом цен на туристические путевки на российские курорты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После новостей о закрытии туристическими компаниями ряда направлений, люди стали жаловаться на то, что турфирмы начали поднимать цены вместо того, чтобы создать привлекательные условия для граждан, пишет ТАСС.

Россия с 15 апреля приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией по 1 июня. По данным АТОР, туры в Турцию на период с 15 апреля по 31 мая забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн или 32 млрд рублей.



Татьяна Леухина