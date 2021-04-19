Еще 3 клуба могут присоединиться к Суперлиге в ближайшее время

В ближайшее время состав участников Суперлиги может быть увеличен до 15 команд. Об этом сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.

По его данным, на следующей неделе о своем участии в новом европейском турнире могут объявить немецкие «Бавария» и «Лейпциг», а также португальский «Порту».

Meanwhile another three european clubs as #BayernMunich, #Leipzig and #Porto could enter into the #SuperLeague in the few next days — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2021

Напомним, в ночь с 18 на 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги, где планируется выступление исключительно топовых клубов Европы. В число первых 12 участников турнира вошли испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а также итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан». Первые матчи планируется провести уже в августе нынешнего года.

Между тем против создания Суперлиги выступили ФИФА, а УЕФА в ближайшее время рассмотрит варианты санкций по отношению к клубам, присоединившимся к этому турниру, вплоть до снятия с национальных чемпионатов и текущего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы. При этом санкции могут быть применены и к игрокам этих команд. В частности, ожидается, что УЕФА запретит футболистам 12 топ-клубов выступать за национальные сборные.