Еще 3 клуба могут присоединиться к Суперлиге в ближайшее время

В ближайшее время состав участников Суперлиги может быть увеличен до 15 команд. Об этом сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.

По его данным, на следующей неделе о своем участии в новом европейском турнире могут объявить немецкие «Бавария» и «Лейпциг», а также португальский «Порту».

