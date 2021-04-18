Хуснуллин к годовщине программы льготной ипотеки подвел итоги ее реализации

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин к годовщине программы льготной ипотеки под 6,5% подвел итоги ее реализации. Он напомнил, что программа была принята в период пандемии как мера поддержки.



«Могу сказать, что, конечно, это решение дало колоссальный эффект. Во-первых у нас не остановились стройки», — сообщил Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram.



Он отметил, что программа обеспечила приток денег, что позволило продолжать строительство нового жилья.

Но на сегодняшний день будущее программы льготной ипотеки под вопросом. В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ее продление без негативных последствий возможно лишь в 24 регионах. Татарстан в их список не вошел. Позже Хуснуллин сообщил, что правительство России не рассматривало подобный перечень.



В Татарстане считают, что льготную ипотеку целесообразно продлить, несмотря на то, что многие говорят, что она увеличила цены на жилье. По словам президента республики Рустама Минниханова, это позволит повысить доступность жилья для населения.

Татьяна Демина