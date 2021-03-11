Татарстан не вошел в число регионов, где возможно продление льготной ипотеки

Фото: ЦБ РФ

Татарстан не вошел в число регионов, где возможно продление программы льготной ипотеки под 6,5%. Продление программы без негативных последствий возможно лишь в 24 регионах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете «Известия».

По расчетам регулятора, продлить программу возможно в 24 субъектрах.

«Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области», — перечислила регионы Набиуллина.

При этом глава ЦБ РФ подчеркнула, что хотя программа поддержала строительную отрасль в период кризиса, сейчас ее необходимо свернуть. Стимулируемый льготной ипотекой спрос уходит в рост цен, где эффект стал негативным.

Фото: realnoevremya.ru

Программа льготной ипотеки под 6,5% для покупателей жилья в новостройках была утверждена в апреле 2020 года. Мера поддержала строительную сферу в условиях кризиса. За 2020 год в России выдали ипотеку на рекордные 4,3 трлн рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин выступает за продление программы льготной ипотеки. По его словам, она способствует сбалансированному развитию рынка. Против продления высказывались глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф. Хуснуллин также заявлял, что программу могут продлить после 1 июля 2021 года для отдельных регионов России.

Ольга Плешкова