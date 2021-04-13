Минниханов в Госсовете РФ заявил о целесообразности продления программы льготной ипотеки

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Госсовета России заявил о целесообразности продления программы льготной ипотеки. По его словам, это позволит повысить доступность жилья для населения.

Минниханов обратил внимание, что программа льготной ипотеки оценивается неоднозначно: многие говорят, что она увеличила цены на жилье. По его словам, в Казани в 2020 году средняя стоимость 1 кв. метра в новостройках выросла на 18,6%, но в 2019 году рост цен был сопоставимый — 14,3%.

Минниханов заявил, что к росту цен на недвижимость привели нехватка трудовых ресурсов и увеличение стоимости строительных материалов.

«Эффективная система налогового администрирования лишила стройкомплекс оптимизационных затрат. Сегодня это невозможно. Даже в бюджетном строительстве мы были вынуждены применить повышающие индексы», — констатировал президент Татарстана.

По словам Минниханова, льготная ипотека под 6,5% поспособствовала сохранению темпов жилищного строительства и обеспечению спроса на жилье.

Фото: tatarstan.ru

Ранее руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала заявление главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина о необходимости корректировки программы льготной ипотеки и о том, что действовать она будет дальше только в нуждающихся регионах.

В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продление программы без негативных последствий возможно лишь в 24 регионах. Татарстан в их список не вошел. Позже вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство России не рассматривало подобный перечень.

В конце марта он добавил, что власти определятся с дифференцированным подходом к регионам при решении о продлении льготной ипотеки по ставке не более 6,5% к 1 июля текущего года. По его словам, при решении вопроса будут исходить из того, что «там, где спрос перегрет», льготную ипотеку не будут вводить, пока на рынке новостроек «не появится достаточный объем предложения».



Татьяна Демина