Хуснуллин: Кабмин не рассматривал список регионов для продления льготной ипотеки, озвученный главой ЦБ РФ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство России не рассматривало перечень из 24 регионов для продления льготной ипотеки, который предложила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы работаем в тесном сотрудничестве с Центробанком и готовы совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ. При этом отмечу, что регионы, озвученные главой Банка России, на площадке правительства не рассматривались», — передает слова Хуснуллина ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продление программы без негативных последствий возможно лишь в 24 регионах. Татарстан в этот список не вошел. Сегодня утром премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 15 апреля подготовить предложения по продлению программы льготной ипотеки в России.

Напомним, что программа льготной ипотеки под 6,5% для покупателей жилья в новостройках была утверждена в апреле 2020 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин выступает за продление программы льготной ипотеки.



Ольга Плешкова