Байден заявил, что решил не заходить слишком далеко с санкциями

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что решил не заходить слишком далеко с санкциями. Об этом Байден рассказал во время обращения к нации.

— Я дал понять президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше с санкциями, но я решил этого не делать, я решил действовать пропорционально. США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных предсказуемых отношений», — приводит ТАСС его слова.

Однако Байден выразил готовность продолжать дальнейшие меры в ответ, если Россия «продолжит создавать помехи демократии». Он отметил, что в разговоре с Путиным предложил ему встретиться летом 2021 года в Европе, чтобы обсудить ряд насущных вопросов.

Сегодня президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, запрещают американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Также в США объявили службу внешней разведки России ответственной за кибератаку на SolarWinds. Всего Минфин ввел санкции против 16 организаций и 16 физлиц, которых связывают с приписываемым России вмешательством в выборы США.

Татьяна Леухина