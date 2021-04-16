МИД России опубликовал список американских чиновников, которым запретили въезжать в страну

Россия запрещает въезд в страну восьми гражданам США. В их числе: генпрокурор США Мэррик Гарланд, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и директор ФБР Кристофер Рэй. Список опубликован на сайте российского ведомства.

Запрет вводится в ответ на американские санкции, введенные в четверг. Въезд в Россию запрещается «действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса», уточняется в сообщении.

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В ведомстве приняли во внимание «беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях» и решили отойти от обычной практики не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры.



Напомним, Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов. Также Москва предпримет меры для полного прекращения практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа российских граждан, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.



Татьяна Леухина