В Казани сошел с рельсов очередной трамвай

В Казани сошел с рельсов очередной трамвай. Фото с места происшествия опубликовано в соцсетях.

Авария произошла на перекрестке улицы Ломжинской и проспекта Победы. Там с рельсов сошел трамвай №5, двигавшийся в направлении Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ).

О возможных пострадавших не сообщается.

Примечательно, что пользователи соцсетей уже не удивляются происшествиям с трамваями. Один из комментаторов заметил, что на этот раз трамвай «хотя бы не сгорел».

Ранее творческое объединение «Пыхтящий Билли» из Санкт-Петербурга выпустило сувенирные кружки, посвященные казанским трамваям, которые горят с завидной регулярностью. Блогер Илья Варламов уже предлагал сделать горящий трамвай новым символом Казани. В МВД Татарстана отмечали, что трамваи часто загораются из-за отсутствия техосмотра.



Ольга Плешкова