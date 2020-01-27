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В Санкт-Петербурге выпустили сувенирные кружки, посвященные горящим казанским трамваям

01:27, 27.01.2020
В Санкт-Петербурге выпустили сувенирные кружки, посвященные горящим казанским трамваям
Фото: "Пыхтящий Билли"

Творческое объединение «Пыхтящий Билли» из Санкт-Петербурга выпустило сувенирные кружки, посвященные казанским трамваям, которые горят с завидной регулярностью.

Фото эскизов и кружек с иллюстрацией опубликовано в соцсети. На картинке изображен красный трамвай, объятый огнем. Венчает иллюстрацию надпись «Казанский трамвай — разогреет твой чай!».

Отметим, что на днях в Казани снова горел трамвай. Три раза подряд это произошло на проспекте Ямашева.

Общество Татарстан
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