В Санкт-Петербурге выпустили сувенирные кружки, посвященные горящим казанским трамваям

Фото: "Пыхтящий Билли"

Творческое объединение «Пыхтящий Билли» из Санкт-Петербурга выпустило сувенирные кружки, посвященные казанским трамваям, которые горят с завидной регулярностью.

Фото эскизов и кружек с иллюстрацией опубликовано в соцсети. На картинке изображен красный трамвай, объятый огнем. Венчает иллюстрацию надпись «Казанский трамвай — разогреет твой чай!».

Отметим, что на днях в Казани снова горел трамвай. Три раза подряд это произошло на проспекте Ямашева.