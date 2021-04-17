Новости общества

09:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

США считают эскалацией ответные меры России на санкции

07:35, 17.04.2021
США считают эскалацией ответные меры России на санкции
Фото: pxhere.com

Ответные меры Кремля на санкции США против России представитель Госдепартамента назвал эскалацией. Соединенные Штаты оставляют за собой право ответить на контрмеры РФ, заявили в ведомстве.

«Наши последние действия [против России, — прим. ред.] были пропорциональны и соответствовали вредоносной деятельности России. Сегодняшнее объявление [мер] российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление. Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», — заявил представитель ведомства.

Вчера вечером МИД России опубликовал список из восьми американских чиновников, которым запрещается въезд в РФ. Это запрещается «действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса».

Также Москва зеркально отвечает на санкции США и высылает 10 дипломатов из страны. Послу США, в частности, рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем