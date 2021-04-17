США считают эскалацией ответные меры России на санкции

Ответные меры Кремля на санкции США против России представитель Госдепартамента назвал эскалацией. Соединенные Штаты оставляют за собой право ответить на контрмеры РФ, заявили в ведомстве.

«Наши последние действия [против России, — прим. ред.] были пропорциональны и соответствовали вредоносной деятельности России. Сегодняшнее объявление [мер] российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление. Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», — заявил представитель ведомства.

Вчера вечером МИД России опубликовал список из восьми американских чиновников, которым запрещается въезд в РФ. Это запрещается «действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса».



Также Москва зеркально отвечает на санкции США и высылает 10 дипломатов из страны. Послу США, в частности, рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций.

Ольга Плешкова