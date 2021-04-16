Россия вышлет 10 дипломатов США

Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов. Десяти дипломатам США предложат покинуть страну. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

— Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну, — сказал он.

Фото: wikimedia.org

Кроме того, сегодня будет опубликован список, в который внесены имена восьми американских чиновников, которые попали в российский санкционный список, передает ТАСС.

Также Москва предпримет меры для полного прекращения практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа российских граждан.

Вчера президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, запрещают американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

При этом Байден в своем обращении к нации заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил о своем решении не заходить слишком далеко с санкциями. «США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений», — сказал он.



Татьяна Леухина