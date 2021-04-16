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На следующей неделе в ряде домов Кировского района почти сутки не будет воды

16:45, 16.04.2021 1
На следующей неделе в ряде домов Кировского района почти сутки не будет воды
Фото: kzn.ru

На следующей неделе в ряде домов Кировского района не будет воды. Об этом сообщили в исполкоме Казани.

Отключение запланировано на 20 апреля. Неудобства связаны с подключением строящегося жилого комплекса на пересечении улиц Гладилова, Алафузова и Слободской к водопроводу.

С 9 утра 20 апреля до шести утра 21 апреля воды не будет по адресам:

  • ул. Краснококшайская, 43, 43 к.1, 43а, 43б, 43в, 43г, 43в/1, 43г/1, 45, 47, 49, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 65а, 66/2, 72;
  • ул. Слободская, 8а;
  • ул. Энгельса, 7, 17, 19;
  • ул. Ягодинская, 2/66, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8.

Если от местных жителей будут поступать заявки, будет организован подвоз автоцистерн с водой, сообщает МУП «Водоканал». В диспетчерскую службу можно обращаться по телефону: +7(843)231-62-60.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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