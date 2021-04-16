Новости общества

01:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кабмин Татарстана установил размер оплаты труда рабочего первого разряда строительной сферы

12:17, 16.04.2021 1
Кабмин Татарстана установил размер оплаты труда рабочего первого разряда строительной сферы
Фото: Максим Платонов

Правительство Татарстана вынесло постановление о среднемесячном размере оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли РТ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Зарплата рабочего первого разряда установлена в размере 23,9 тыс. рублей в месяц.

В постановлении отмечается, что утратило свою силу постановление «О среднемесячном размере оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Республики Татарстан» от 17.11.2020 №1030.

Ранее сообщалось, что в строительстве заметно (на 83,7%) выросла зарплата в «разработке строительных проектов» с 25,8 тыс. руб. в 2019 г. до 47,5 тыс. руб. в 2020 году.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем