Квартальнов: «У Воронкова большое будущее, со сломанной челюстью вышел и показал пример»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов похвалил нападающего Дмитрия Воронкова за игру в серии с «Авангардом» в плей-офф КХЛ. По его словам, 20-летний хоккеист показал достойный пример для подражания всем игрокам команды.

«Дима Воронков — боец. Характер у парня. Лицом в прошлой игре лег под шайбу, ломается челюсть… Доктора сделали все, что могли. В следующую смену выходит, все разбито у него. Большое уважение таким игрокам. Сегодня вышел и давал пример многим. Думаю, у парня большое будущее», — сказал Квартальнов.

Отдельно рулевой казанцев подвел итоги поражения в серии с «Авангардом». Квартальнов взял вину за вылет из Кубка Гагарина на тренерский штаб.

«Не выиграли четыре игры дома. В общем, так получилось. «Авангард» был сильнее, мы проиграли. Хотели другого результата. Не считаю, что наше поражение связано с тем, что перед серией была большая пауза. Команда проиграла. Конечно, есть много ошибок. Кого-то не поставили. Я не буду никому сказки рассказывать, виноваты всегда тренеры», — заявил Квартальнов.

Напомним, серия между «Авангардом» и «Ак Барсом» закончилась победой омичей в овертайме седьмой встречи в Казани. 20-летний Воронков в игре отметился тремя (1+2) набранными очками, играя в защитном шлеме. За всю серию ни одна из команд не смогла победить у себя дома, добыв все свои победы в гостях.

Теперь «Авангард» встретится в финале с московским ЦСКА, который ранее оказался сильнее петербургского СКА. «Ак Барс» завершил свои выступления в нынешнем сезоне.

Ранее главный тренер «Авангарда» Боб Хартли назвал серию с «барсами» достойной экранизации.