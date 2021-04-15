«Ак Барс» выбыл из плей-офф КХЛ, уступив «Авангарду» в седьмом матче серии

«Ак Барс» дома проиграл «Авангарду» (3:4 от) в седьмом матче серии плей-офф КХЛ.

Первыми счет открыли гости. На 10-й минуте встречи точным броском отметился Семенов. Казанцы отыгрались спустя 2 минуты — Галимов не глядя отдал отличный пас на Воронкова, который в одно касание отправил шайбу в пустой угол ворот Грубеца.

Но незадолго до перерыва «Авангард» снова вышел вперед, при игре 4 на 4 Каски воспользовался лазейкой между щитками Билялова.

Казанцы смогли сравнять счет во втором периоде. Сафонов эффектно прошел до синей линии зоны гостей, но потерял шайбу, которую подобрал Яруллин и отправил шайбу в сетку за спиной Грубеца.

Почти сразу же молодые Воронков и Галимов разыграли очередную голевую комбинацию — первый выкатил из-за ворот, а второй поразил ворота «Авангарда» — 3:2.

Этой шайбе было не суждено стать победной. В третьем периоде, после долгих попыток поразить ворота Билялова, защитник гостей Покка сравнял счет и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время удачливее оказались хоккеисты «Авангарда». Решающим стал гол Каски на 3-й минуте овертайма.

Таким образом, «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с ЦСКА. «Ак Барс» завершил свои выступления в плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне.

«Ак Барс» — «Авангард» — 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 — Семенов (Костин, 10:12);

1:1 — Воронков (Галимов, Сафонов, 12:12);

1:2 — Каски (Семенов, Толчинский, 19:09);

2:2 — Яруллин (Сафонов, Воронков, 34:08);

3:2 — Галимов (Воронков, Сафонов, 36:38);

3:3 — (Буше, Костин, 49:22);

3:4 — Каски (63:07).