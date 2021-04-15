Тренер «Авангарда» назвал «достойной экранизации» серию с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли назвал сумасшествием серию с казанским «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ. Он считает, что прошедшее противостояние команд заслуживает экранизации.

«Я много раз участвовал в сериях плей-офф. И могу точно сказать, что и мы, и «Ак Барс» заслужили идти дальше и встретиться с ЦСКА. Мы были в одном броске как от победы, так и от поражения. Нельзя было быть пассивными. Соперник силен и мог нас наказать.

Очень много решали нюансы, человеческий фактор. Хоккей — это не компьютер. Это очень быстрый спорт. Как только шайба касается льда — весь план на игру уходит на второй план. Вся серия заслуживает экранизации. За всю свою карьеру я больше не видел более сумасшедшей серии, чем эта», — сказал Хартли.

Напомним, серия между «Авангардом» и «Ак Барсом» закончилась победой омичей в овертайме седьмой встречи в Казани. За всю серию ни одна из команд не смогла победить у себя дома, добыв все свои победы в гостях.

Теперь «Авангард» встретится в финале с московским ЦСКА, который ранее оказался сильнее петербургского СКА. «Ак Барс» завершил свои выступления в нынешнем сезоне.

Ранее главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов отказался комментировать игру иностранных хоккеистов команды.