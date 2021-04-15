Джон Браун из УНИКСа назван MVP недели в Кубке Европы
Американский форвард УНИКСа Джон Браун признан самым ценным игроком (MVP) недели в Кубке Европы.
Накануне в третьем матче полуфинальной серии с итальянским «Виртусом» баскетболист казанского клуба отметился 20 набранными очками, восьми подборами, совершил два перехвата мяча. Общий показатель полезности Брауна составил 31 балл.
По итогам матча американец был признан лучшим игроком встречи.
Напомним, УНИКС обыграл в гостях «Виртус» (107:100) и вышел в финал Еврокубка, где сыграет с французским «Монако». Кроме этого, казанская команда гарантировала себе участие в главной европейской баскетбольной лиге (Евролиге) на следующий сезон.
Подробнее о грандиозной победе УНИКСа читайте в материале «Реального времени».СпортБаскетбол
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