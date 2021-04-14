УНИКС вышел в финал Кубка Европы и обеспечил участие в Евролиге на сезон 2021/22

УНИКС обыграл итальянский «Виртус» (107:100) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Европы по баскетболу.

Казанцы провалили стартовые минуты встречи, позволив уйти сопернику в отрыв «+8» очков. Ближе к концу первой четверти гости сократили отставание и ушли на перерыв при равном счете. Вторая четверть прошла без провалов ни одной из команд. На большой перерыв УНИКС ушел, уступая два очка.

Во второй половине встречи больше доминировали казанцы. Ближе к середине третьей четверти гости впервые в матче повели «+10», которые ближе к концу периода сократились до «+6».

В заключительной четверти соперники начали тотальный обстрел корзин друг друга, где чуть точнее оказались казанцы, добывшие уверенную победу со счетом 107:100.

Благодаря этой победе УНИКС вышел в финал Кубка Европы, а также гарантировал себе участие в Евролиге на следующий сезон.

В финальной серии турнира казанцы сыграют против французского «Монако», в двух матчах обыгравшего испанскую «Гран Канарию». При этом в финале УНИКС будет иметь преимущество своей площадки.

«Виртус» (Италия) — УНИКС (Россия) — 100:107 (21:21, 27:25, 19:27, 33:34).