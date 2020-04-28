Чистый убыток КАМАЗа сократился в 2,7 раза — до 792 млн рублей

В первом квартале 2020 года чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по РСБУ составил 792 млн рублей, что в 2,7 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года.



Выручка компании выросла на 26,5% — до 32,288 млрд рублей. Валовая прибыль равна 3,2 млрд рублей против валового убытка в 1,1 млрд рублей в I квартале 2019 года, следует из данных, опубликованных на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Коммерческие расходы снизились на 7,6% — до 989,4 млн рублей, управленческие расходы возросли на 6,4% — до 1,6 млрд рублей. Предприятие получило прибыль от продаж в размере 578,2 млн рублей против убытка в 3,7 млрд рублей в I квартале прошлого года.

