За 2019 год КАМАЗ получил убыток на 1,5 миллиарда

КАМАЗ обнародовал итоги деятельности за 2019 год в соответствии с РСБУ (российскими стандартами бухгалтерской отчетности). По этой отчетности, как и ожидалось, КАМАЗ смог лишь отчасти нивелировать потери от инвестиционной активности. Как следует из отчета компании, автозавод получил чистый убыток в 1,5 млрд рублей.



Значительный убыток на автозаводе объясняют двумя факторами. Во-первых, КАМАЗ прошел в 2018 году плановый пик капитальных расходов в создании новых мощностей, связанных с выпуском нового автомобиля К5. Во-вторых, в 2019 году ухудшилась общая конъюнктура рынка.

«Общая сложная ситуация, сложившаяся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционный цикл компании, связанный с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5, послужили причиной отрицательного совокупного результата, — говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте. — Тем не менее результат лучше, чем в первом полугодии, почти на полмиллиарда рублей. В итоге к концу отчетного периода компании удалось снизить чистый убыток до 1 млрд 517 млн рублей».

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