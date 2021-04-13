Хартли: «В моей практике не было таких сумасшедших серий, как с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался о поражении от казанского «Ак Барса» в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Североамериканский специалист отметил, что в его карьере таких сумасшедших серий никогда не бывало.

«Еще одна игра, такого же рода, что и предыдущие. Очень мало шансов забить, играют в давление, много борьбы. Это плей-офф, обе команды сражаются самоотверженно. Во втором периоде мы были пассивны, дали им возможность атаковать. В третьем вернулись к своей игре, но выход «два в одного» стоил нам поражения.

Практически во всех матчах результат решал один гол, хоккей в этой серии схож с шахматами. В моей практике не было такой серии, она в какой-то степени сумасшедшая», — сказал Хартли.

Фото: hawk.ru

При этом тренер «Авангарда» не стал комментировать работу судей, а также изменения в составе «Ак Барса», отметив, что у казанской команды глубокий запас игроков.

Напомним, «Ак Барс» вновь сравнял счет в серии с «Авангардом», в третий раз обыграв омичей на выезде. Дублем в шестой игре отметился Кирилл Петров, а Тимур Билялов сохранил ворота в неприкосновенности.

Финалист Кубка Гагарина в Восточной конференции определится в седьмой встрече, которая пройдет 15 апреля в Казани.

Ранее итогами матча в Балашихе поделился главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.