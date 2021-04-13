Квартальнов ответил на вопрос об отсутствии Да Косты и Доуса

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:0) в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Рулевой казанцев назвал решающим фактором терпение игроков до конца встречи.

«Хорошая игра, забили два гола, дотерпели. Непросто было в концовке, но мы, конечно, довольны. Будет седьмая игра. Интересно. Почему вы думаете, что мы не оставим такой уровень концентрации? Опытные команды, седьмая игра», — сказал Квартальнов.

В шестой игре серии в заявку «Ак Барса» не попали Стефан Да Коста и Найджел Доус. Квартальнов рассказал о причинах их отсутствия, а также редкого использования по ходу матча Артема Лукоянова.

«Затянули ли с решением оставить в запасе Да Косту и Доуса? Играем с очень хорошей командой, причем тут затянули? Сегодня приняли решение играть таким составом. Лукоянов один из основных и очень важных наших игроков. Если он не выходил, то были на то причины. Это не тренерская причина, он не мог выполнять кое-какие функции», — сказал Квартальнов.

В целом рулевой казанцев не смог ответить, каким будет состав на решающий матч в Казани. При этом он отметил, что готовиться к поединку будут все имеющиеся в его распоряжении хоккеисты.

«Я сейчас не готов ответить, какой состав будет на седьмой матч. Надо подумать, разобраться. Все наши ребята готовятся. Довольно интересная и контактная игра была. Мы были прижаты к стенке, нам нельзя было проигрывать, ребята это понимали. Но у нас многие проходили через это. Хотел бы в следующем матче дома выиграть», — сказал Квартальнов.

Напомним, «Ак Барс» вновь сравнял счет в серии с «Авангардом», в третий раз обыграв омичей на выезде. Дублем в шестой игре отметился Кирилл Петров, а Тимур Билялов сохранил ворота в неприкосновенности.

Финалист Кубка Гагарина с Восточной конференции определится в седьмой встрече, которая пройдет 15 апреля в Казани.