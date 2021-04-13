«Ак Барс» обыграл «Авангард» в гостях и сравнял счет в серии

«Ак Барс» обыграл на выезде «Авангард» (2:0) в шестом матче серии плей-офф КХЛ.

Казанцы вышли на игру со значительными изменениями в составе. Вне заявки на матч остались два ведущих легионера — Найджел Доус и Стефан Да Коста, выступлениями которых был недоволен тренерский штаб «барсов». Вместо них появились Михаил Фисенко и Никита Дыняк.

Внимательная игра с обеих сторон привела к тому, что первое взятие ворот зрителям пришлось ждать более 40 минут. Первые два периода встречи голов не принесли. Распечатать ворота удалось Кириллу Петрову, который на 45-й минуте игры подправил шайбу после передачи Станислава Галиева.

В оставшееся время «Авангард» прижал казанцев к воротам, ближе к концу третьего периода заменив голкипера на шестого полевого игрока. Но шайбу забросил снова Петров, оформивший дубль в день своего рождения.

Вратарь казанцев Тимур Билялов отразил все 19 бросков по своим воротам и записал в свой актив «сухой» матч.

Эта победа стала третьей для «Ак Барса» в серии с «Авангардом». Теперь финалист Кубка Гагарина определится в седьмой встрече в Казани.

«Авангард» — «Ак Барс» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 — Петров (Галиев, 45:48);

0:2 — Петров (Воронков, 59:47).