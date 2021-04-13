Завтра в Казани в районе третьей транспортной дамбы пройдут учения по ликвидации ЧС

В Казани 14 апреля в 11.00 в районе третьей транспортной дамбы пройдут крупномасштабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковой обстановкой.

Спасатели отработают проведение мониторинга сложившейся обстановки и процесс спасения людей, оказавшихся в подтопленных районах, с применением различной спасательной техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Командно-штабное учение по ликвидации ЧС, вызванных паводком и природными пожарами, проходит в Татарстане в три этапа с 13 по 15 апреля. Сегодня спасатели занимались штатными работами — приводили в готовность подразделения системы РСЧС, организовывали работы комиссий по ЧС, межведомственных штабов, оперативных групп и авиации и т. д.

Фото: mchs.tatarstan.ru

15 апреля, в четверг, на территории детского лагеря «Костер» в Высокогорском районе РТ близ ж/д ст. Бирюли спасатели проведут тренировки по ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами.

Отметим, что из-за угрозы подтопления на контроле ГУ МЧС России по Татарстану остается один придомовой участок в поселке Аки Советского района Казани (дом не подтоплен). Также ведомство следит за участком грунтовой дороги в селе Качелино Арского района и низководными мостами в Нурлатском и Азнакаевском районах РТ.



Татьяна Демина