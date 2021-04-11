В Татарстане затопило низководный мост
В Азнакаевском районе республики Татарстан, рядом с селом Тумутук, произошло подтопление низководного моста на реке Ик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
Инцидент стал возможным из-за частых дождей и таяния снега. Мост затоплен на один см. Дорогу можно объехать через город Октябрьский в республике Башкортостан — расстояние составляет 74 км.
Данная территория взята под особый контроль. Также обеспечен непрерывный мониторинг паводковой обстановки.
Ранее в Высокогорском районе Татарстана затопило временный автомобильный мост из-за резкого подъема уровня воды в реке.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым