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В Татарстане затопило низководный мост

12:18, 11.04.2021
В Татарстане затопило низководный мост
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

В Азнакаевском районе республики Татарстан, рядом с селом Тумутук, произошло подтопление низководного моста на реке Ик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Инцидент стал возможным из-за частых дождей и таяния снега. Мост затоплен на один см. Дорогу можно объехать через город Октябрьский в республике Башкортостан — расстояние составляет 74 км.

Данная территория взята под особый контроль. Также обеспечен непрерывный мониторинг паводковой обстановки.

Ранее в Высокогорском районе Татарстана затопило временный автомобильный мост из-за резкого подъема уровня воды в реке.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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