Два низководных моста в Буинском районе РТ освободили от воды

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

В Буинском районе Татарстана два низководных моста освободили от воды. Они сняты с контроля главного управления МЧС России по РТ.

Вблизи сел Киять и Черки-Кильдуразы на реке Свияга вода опустилась на 25 см ниже уровня дорожного полотна моста. Движение по ним на данный момент закрыто. На мостах восстанавливают поручни и осматривают их несущие части.

На контроле ГУ МЧС России по Татарстану остаются низководные мосты в Нурлатском и Азнакаевском районах, один придомовой участок в поселке Аки Советского района Казани (дом не подтоплен) и участок грунтовой дороги в селе Качелино Арского района.



Также в ГУ МЧС России по РТ сообщили, что угрозы подтопления деревни Сикия в Муслюмовском районе Татарстана нет.



Татьяна Демина