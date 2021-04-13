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В казанском поселке Тургай провели мероприятия для увеличения пропуска воды

07:40, 13.04.2021 1
В казанском поселке Тургай провели мероприятия для увеличения пропуска воды
Фото: скриншот

Для увеличения пропуска воды в районе въезда в поселок Тургай очистили три пропускные трубы (одну — 700 мм и две — 1000 мм). Также для этого прокопали две обводные траншеи шириной 1,5 м и глубиной 2 м.

По состоянию на 05.00 13 апреля уровень воды понизился, подтопления
домов и придомовых участков нет, сообщает МЧС по Татарстану.

Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что в поселке Тургай Лаишевского района Татарстана под затопление попали 20 придомовых территорий. В мэрии Казани называли причины подтоплений жилых массивов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Теща у меня весной тоже всегда копает канавки вокруг дома и делает ручейки, чтобы дом не затопляло.
    Находится в прекрасной спортивной форме в 85 лет.
    Всем эти жителям всех этих "поселков" давным давно пора взять в руки лопаты и позаботиться о своем имуществе.
    И для здоровья полезно.
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