Под затопление в казанском поселке Тургай попали 20 придомовых территорий

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В поселке Тургай Лаишевского района Татарстана под затопление попали 20 придомовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Уровень воды поднялся в результате засора водоотводных труб льдом, проходящим под мостом через реку Каипку. В настоящее время проводятся работы по очистке трех водопропускных труб (диаметром 700 см и двух труб — 1 000 см) двумя тракторами. Перелив над мостом равен — +10 см.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Автомобильный проезд через этот мост временно ограничили. Тяжелая техника приступила к прокопке обводной траншеи в районе въезда в поселок Тургай для увеличения пропуска воды.

Ранее заместитель начальника Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона сообщал, что после расчистки вода стала заметно уходить.



Татьяна Леухина