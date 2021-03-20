В Казани прошел фестиваль «Крымская весна»

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В Казани завершился фестиваль «Крымская весна», стартовавший 18 марта. Для жителей и гостей столицы Татарстана на улице Баумана у часов прошел праздничный концерт с участием солистов Казанской городской филармонии и творческих коллективов города.

С седьмой годовщиной воссоединения Крыма и России на мероприятии поздравил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Он отметил, что с полуостровом и Севастополем нас объединяет общая история и общие успехи.

«Помимо этого, в 2019 году мы заключили соглашение, благодаря которому наши призывники уезжают служить на Крымский полуостров», — добавил Гафаров.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Также сегодня казанцы смогут посетить концертную программу в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией в доме культуры «Северный», сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в рамках фестиваля «Крымская весна» в Казани с 18 по 20 марта прошли концерты, викторины и интеллектуальные марафоны. В частности, в Казанском инновационном институте студенты отпраздновали годовщину вхождения полуострова в состав России приготовлением традиционного крымского блюда янтык — пресной лепешки, в которую завернута начинка.



Татьяна Демина